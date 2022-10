Via del drago, inizia la nuova stagione a tema di Roller Champions

Ubisoft ha annunciato che Via del drago, la nuova stagione a tema di Roller Champions, sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori dal 4 ottobre alle 18:00 per Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Nintendo Switch e PC Windows (su Ubisoft Store ed Epic Games Store). Dal 4 ottobre la comunità di Roller Champions scoprirà il tema della nuova stagione ispirata alle arti marziali e alle antiche tradizioni dell’Asia. Via del drago avrà nuove mappe a tema, migliorie tecniche come opzioni per il cross-platform totale e una nuova lista di modalità e minigiochi. Sarà possibile affinare le proprie abilità nelle nuove arene: Bangkok Arena, Zen Temple e Dragon Temple. Per permettere ai giocatori di godere appieno della nuova esperienza di Via del drago, per le prime due settimane dal 4 ottobre saranno disponibili solo le tre nuove arene. Tutte le arene della precedente stagione torneranno disponibili in seguito. In questa nuova stagione si potranno invitare i propri amici, indipendentemente dalla piattaforma che usano per giocare grazie agli inviti cross-play. Via del drago migliorerà anche il matchmaking e la stabilità del gioco. Ogni settimana Via del drago presenterà una nuova modalità o un minigame per lo skatepark, che continueranno a dare ricompense per i giocatori con fan e aiuteranno a procedere nel Roller Pass. Via del drago offre altre superstar, personaggi a tema Roller Champions tra cui scegliere dalle stagioni precedenti, ora con i loro sfondi personalizzati.