“Via da scuola per troppi stranieri? Una puttanata”: la lezione di Vecchioni

Il 22 settembre 2024, durante un’intervista nel programma “In altre parole” su La7, Roberto Vecchioni ha commentato una controversa situazione in una scuola di Fondi, provincia di Latina. Alcuni genitori hanno deciso di ritirare i propri figli da una classe della scuola primaria, lamentando che la presenza di un numero elevato di bambini stranieri potesse compromettere il programma educativo.

Vecchioni ha definito questa reazione “una vecchia puttanata”, sottolineando che simili atteggiamenti non sono una novità e che sembrano radicati in una cultura che premia l’individualismo. Secondo il cantautore, i genitori tendono a concentrarsi solo sul successo dei propri figli, spingendoli a primeggiare, senza considerare l’impatto sociale e collettivo di tali decisioni. “Gli unici che protestano in questi casi sono i genitori, non gli psicologi, gli insegnanti o i ragazzi”, ha affermato Vecchioni, evidenziando la mancanza di una visione globale da parte di alcuni adulti.

Inoltre, Vecchioni ha insistito sull’importanza di mantenere l’unità nella diversità. Crede fermamente che l’integrazione sia possibile e necessaria, e che la presenza di bambini di origine straniera non debba essere vista come un ostacolo, ma piuttosto come un’opportunità di crescita e di arricchimento per tutti. “Si può benissimo ovviare [alla questione], l’importante è tenere tutti insieme”, ha ribadito, sottolineando che l’Italia fa parte dell’Europa e del mondo.

Ha anche criticato la mentalità ristretta di chi considera il proprio paese come un’“Italietta”, sottolineando che l’Italia ha una storia e una cultura ricca e complessa, che include la capacità di comprendere e accogliere gli altri.

In sintesi, Vecchioni ha lanciato un appello alla comunità affinché guardi oltre il proprio orticello e promuova una visione più inclusiva e aperta, riconoscendo che la diversità è una risorsa e non un impedimento. La sua riflessione invita a ripensare l’approccio all’integrazione scolastica come un’opportunità formativa sia per gli italiani che per le famiglie straniere.