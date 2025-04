“Via da Amici, va a Ballando con le Stelle” Milly Carlucci punta al colpaccio

Il nuovo spin-off “Sognando Ballando con le stelle” debutterà il 9 maggio con quattro puntate, riunendo ex concorrenti e promettendo ritorni notevoli. Il programma, condotto da Milly Carlucci, rappresenta un viaggio nella memoria delle edizioni precedenti, con protagonisti amati che torneranno a sfidarsi per diventare maestri di ballo nella stagione ufficiale successiva di “Ballando con le stelle”. Tra i partecipanti spiccano nomi come Gabriel Garko, Wanda Nara, Emanuele Filiberto di Savoia, Federica Pellegrini e Bianca Guaccero. Ogni aspirante maestro sarà affiancato da un docente storico del programma e si avvarrà di una “vera stella” durante l’ultima puntata.

Il format prevede anche una giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, con un sistema di voto che integra anche il pubblico sui social. La presenza di Mariotto, tornato dopo un episodio controverso, garantisce continuità al programma.

Milly Carlucci ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno di Raimondo Todaro, ballerino che ha lasciato “Ballando” nel 2020 per “Amici di Maria De Filippi”. La conduttrice ha affermato che i partecipanti che abbandonano il programma rimangono parte della famiglia di “Ballando con le stelle”, suggerendo che ritorni futuri sono sempre una possibilità.

L’attesa per “Sognando Ballando con le stelle” cresce, con la promessa di sfide emozionanti e momenti di nostalgia, offrendo al pubblico l’opportunità di rivivere la magia di uno dei programmi più amati della televisione italiana.