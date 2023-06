Via Asiago presa d’assalto per Viva Rai2, i residenti: “Non dormiamo, siamo stremati”

La trasmissione Via Rai2 di Fiorello ha chiuso la prima stagione – tutta registrata in Via Asiago – facendo record di ascolti: 1,1 milioni e il 23% di share. Quella fascia, prima del suo sbarco, oscillava intorno al 2%.

Rispetto alle altre trasmissioni che hanno uno studio, però, Viva Rai2 è girata dentro una glass room situata in una via residenziale a Roma. E questo ha causato non pochi problemi, come rivelato da un residente a FanPage.

“Non dormiamo da mesi. Non ce l’abbiamo con Fiorello, sia chiaro, la trasmissione è sicuramente bella e guardata da tantissime persone. Ma noi siamo ostaggio delle nostre abitazioni, ci è impossibile riposare e uscire di casa in tranquillità”. I residenti di via Asiago hanno mandato numerose lettere alla Rai per spiegare la difficile situazione. “Ci hanno sempre chiesto scusa e detto che avrebbero rimediato al problema. Le cose miglioravano per un periodo, il volume era più basso e venivano prese delle accortezze. Ma passato un po’ di tempo tornava tutto come prima. In questi ultimi giorni poi, con la chiusura del programma alle porte, la situazione è diventata insostenibile”.

Via Asiago presa d’assalto, i residenti si lamentano anche del pubblico

Al di là della musica alta, fra i problemi dei residenti di Via Asiago c’è l’afflusso di gente che – tutto stipato davanti la glass room – bloccherebbe le uscite di casa.

“Questa mattina una signora non è riuscita a uscire col cane per il muro di persone che c’era in strada: era disperata, il cucciolo piangeva perché doveva fare i bisogni, ma era impossibile anche solo passare dal cancello. E non è successo solo oggi, questa storia va avanti da dicembre”.

E ancora:

“Chiediamo che la trasmissione sia girata in un posto adeguato e non in via Asiago. Questo è un quartiere residenziale, la mattina dobbiamo alzarci per andare a lavorare, non è possibile continuare in questo modo, siamo stremati. Abbiamo protestato tanto e speriamo che questa volta ci ascoltino: il programma va girato in un luogo adatto, e non è questo”.

Le parole di Fiorello