Il primo volo da controllare è quello delle 9,20, in arrivo da Barcellona. Sono questi i primi passeggeri che oggi potranno fare il tampone appena scesi dall’aereo, per sapere se durante la loro permanenza all’estero hanno contratto il Sars-Cov-2. Iniziano, dopo una settimana di fuoco (e di polemiche, visti i ritardi al confronto con Fiumicino, operativo già da giorni) gli screening negli aeroporti lombardi: oggi è la volta di Malpensa, domani toccherà a Linate e anche a Orio al Serio. In tutte le aerostazioni chi arriverà da Spagna, Grecia, Croazia e Malta (i quattro Paesi individuati dall’ordinanza del ministero della Salute del 12 agosto), potrà sottoporsi al tampone dentro lo scalo.

Oggi, dunque, si comincia da quello varesino. L’intenzione iniziale era di fare circa 500 tamponi al giorno nell’aeroporto, rinviando gli altri passeggeri ( in media, ne arrivano 5 mila ogni 24 ore da sottoporre allo screening) alle Ats di competenza. L’idea della Regione, che ha messo a disposizione il personale per le analisi e gli ospedali per processarle dato che l’Usmaf ( l’ufficio di sanità aeroportuale che dipende dal ministero) non ha né dipendenti né i kit a disposizione, era infatti quella di riservare i test aeroportuali a turisti e non residenti. L’orientamento è però cambiato tra martedì e ieri, con la decisione di arrivare fino a 1.800 tamponi al giorno a Malpensa: per farlo, alle postazioni allestite nei gazebo dove già ieri pomeriggio si è svolta una “prova generale” con test sui passeggeri arrivati alle 16,30 da Corfù, da oggi se ne aggiungeranno altre, in una seconda area esterna del Terminal 1, messa sempre a disposizione da Sea. Si avranno così otto postazioni per i prelievi. Che non saranno, però, ad ‘accesso libero’: “Occorre registrarsi online sulla piattaforma messa a disposizione sul sito di Ats Insubria – spiega l’assessore al Welfare Giulio Gallera – . Questo passaggio consente di anticipare l’etichettatura del test facilitando le procedure sia per i viaggiatori che per gli stessi visitatori. Il personale di bordo degli aerei informerà i passeggeri sia prima della partenza che all’arrivo del volo”. Lo scopo è evitare gli assembramenti e far sì che chi andrà a fare il tampone dentro lo scalo, rimanga nel gazebo solo il tempo necessario per il prelievo, tre minuti al massimo. I risultati saranno poi comunicati dalle Ats: chi ha fatto il test, nell’attesa dell’esito, non è obbligato all’isolamento e può rientrare al lavoro, come stabilito dalla Regione. Che però invita alla cautela e all’uso della mascherina. In caso di positività al tampone, la persona dovrà iniziare la quarantena e saranno tracciati i suoi contatti.

A Linate, invece, si partirà con i test domani: a differenza di Malpensa, dove ogni giorno arriva una trentina di aerei dai quattro Paesi segnalati dal ministero, al Forlanini i numeri sono più contenuti, due- tre voli al giorno da lunedì al giovedì che salgono a massimo quattro al giorno nel fine settimana. Di qui l'idea di fare nei box che vedranno al lavoro il personale del Policlinico San Donato, anche fino a 700 tamponi al giorno. Senza prenotazione e sottoponendo così alle analisi tutti i passeggeri che atterreranno nel city airport con provenienza Spagna, Malta, Grecia e Croazia. L'operazione è gestita dall'Ats di Milano. Ancora da definire, invece, gli ultimi dettagli per Orio al Serio, dove si dovrebbe partire sempre domani: i passeggeri avranno la possibilità di fare l'analisi presentando il biglietto aereo che attesta da dove sono arrivati e quindi garantisce loro la gratuità del tampone, nel poliambulatorio " Smart clinic" del Gruppo San Donato dentro l'Orio center, il centro commerciale di fronte allo scalo.

Quarto giorno dall’avvio dei test rapidi per gli scali romani di Fiumicino e Ciampino. Nei 12 presìdi allestiti agli arrivi i viaggiatori provenienti da Croazia, Grecia, Spagna e Malta devono sottoporsi al tampone nasofaringeo per verificare l’eventuale positività al Covid-19. Dopo una partenza con 2.300 test rapidi e qualche mal di pancia per le lunghe attese e l’orario “limitato” del servizio dalle 9 alle 18.

“Finora dei test effettuati il 47% è relativo a residenti nel Lazio mentre il 30% è relativo a residenti in altre regioni e il 23% è relativo a Paesi esteri. Le regioni con maggior prevalenza di passeggeri testati sono la Campania (24%), la Toscana (14%), l’Abruzzo (11%), la Lombardia (9%), L’Umbria (8%) e la Puglia (7%). L’unica regione finora che non ha avuto viaggiatori testati è la Valle D’Aosta, mentre oltre il 9% riguarda cittadini residenti in Lombardia”, fa sapere l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.







