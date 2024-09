“Vi svelo il sesso del bebè” L’annuncio della Vip a Verissimo porta gioia

Giulia Salemi è stata ospite del programma televisivo “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin, dove ha parlato della sua gravidanza e della sua relazione con Pierpaolo Pretelli. Attualmente al quinto mese di gestazione, la showgirl ha finalmente rivelato il sesso del loro bambino.

Durante la trasmissione, Giulia ha esposto la sua gioia di diventare madre, evidenziando quanto la sua vita sia cambiata da quando ha incontrato Pierpaolo al Grande Fratello, dove hanno iniziato la loro storia d’amore. Da qualche mese, i due hanno annunciato l’espansione della loro famiglia, e la Salemi non potrebbe essere più felice.

Un momento particolarmente atteso è stata la rivelazione del sesso del nascituro, che è stata fatta in un modo originale, tipico delle celebri sorprese del programma. Giulia ha preparato una scatolina con all’interno delle scarpette, il cui colore avrebbe svelato il sesso del bambino. Prima di svelarlo, ha espresso la sua stima per Silvia Toffanin, commentando la meravigliosa figura materna che rappresenta.

Il video che ha accompagnato il momento della rivelazione mostrava una serie di immagini tenere, culminando nella scoperta che Giulia e Pierpaolo stanno aspettando un maschietto. Questo annuncio ha creato un’atmosfera emozionante in studio, segnando l’inizio di una nuova avventura per la coppia.

Giulia ha confessato di essersi sempre immaginata come madre di una femmina, ma si è detta entusiasta anche dell’idea di avere un maschietto, sostenendo che i bambini maschi tendono a essere molto legati alla figura materna. Riguardo al nome del nascituro, la Salemi ha rivelato di avere in mente due opzioni, ma di non essere ancora pronta a prendere una decisione definitiva.

Questo momento è stato emblematico non solo per Giulia e Pierpaolo, ma anche per i loro fan, che seguono con affetto la loro storia d’amore e adesso non vedono l’ora di accogliere il piccolo che arriverà.