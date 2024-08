Vi spiego perché ora tutti dicono demure e perché c’è una battaglia legale dietro

Chi bazzica TikTok, chi abita a Milano e fa parte della comunità LGBT+ e chi lavora nel campo del makeup conosce e ha usato sicuramente di recente la parola DEMURE, che significa semplicemente pudico. A renderla virale è stata la tiktoker transgender Jools Lebron che a forza di dire “very demure, very mindful” ha creato un tormentone.

Jools Lebron ha iniziato a usare quella frase in maniera autoironica, dato che lei stessa non è affatto “molto pudica e molto attenta“, ma lo sono proprio quelle donne che attuano un makeup e uno stile di vita basso profilo per ottenere l’approvazione degli uomini.

Quella frase, dopo essere diventata virale, ha regalato a Jools Lebron moltissima visibilità che si è trasformata in moltissimi contratti di lavoro e quindi moltissimi soldi. Quel “demure” le ha cambiato la vita permettendole per esempio di pagare gli ultimi interventi per completare la transizione di genere, di aiutare i genitori con le spese e di trasferirsi in una casa più grande, in modo da poter vivere con la sua migliore amica che sta attraversando – a suo dire – un brutto periodo.

Come da titolo, però, quando Lebron ha deciso di registrare come marchio il suo slogan ha preso una porta in faccia: lo aveva già fatto un uomo nel tentativo di trarre profitto proprio dal tormentone sentito su TikTok. La domanda di registrazione del marchio da parte dell’uomo non è ancora stata approvata: se succedesse, Lebron non potrebbe più utilizzare lo slogan sul suo merchandise ufficiale. L’avvocata Alli Elmunzer, fondatrice di uno studio legale che aiuta i content cretor a risolvere questioni relative a copyright e contratti, ha detto però che a suo avviso Jools non dovrebbe preoccuparsi, perché «è chiaro che è stata la prima a usarlo» nell’accezione corrente.

Jools Lebron, the creator who popularized ‘demure,’ shares an update on the situation with Jefferson Bates trademarking her viral catchphrase:

“Mama got a team now, it’s getting handled.” pic.twitter.com/mxPav9niau

— Pop Base (@PopBase) August 27, 2024