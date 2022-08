Ieri sera a Torre del Lago si è tenuta l’edizione 2022 de Il Gay Più Bello d’Italia che è stata vinta dal Mister Gay Lombardia in carica, Alberto Nenna.

Alberto Nenna è Il Gay Più Bello d’Italia 2022 https://t.co/ccGlJ1XpO3 — BICCY.IT (@BITCHYFit) August 19, 2022

Una vittoria che è finita come di consueto anche su Biccy.it dove è stato possibile commentare e spettegolare un po’. Fra i tanti commenti ricevuti e apparsi sul sito ne ho notato uno, pubblicato da tale Manto. “È carino ma preferisco quello dell’anno scorso, Pierpaolo, del quale però non è mai stato fatto nessun articolo a riguardo“. Ed è vero. Per Pier Paolo Catacchio, eletto Il Gay Più Bello d’Italia del 2021 non ho mai fatto alcun articolo a riguardo. E questo non per problemi personali legati con l’organizzazione, né per mie antipatie nei confronti del vincitore. Ma per un semplice problema di.. linea internet.

Pierpaolo Catacchio, Il Gay Più Bello d’Italia 2021

Ebbene sì, a volte la soluzione più semplice è proprio quella più giusta. Lo scorso anno, quando Pier Paolo Catacchio è stato incoronato mi trovavo fuori casa in un posto dove la connessione Wi-Fi non c’era e la mia telefonica andava troppo lentamente. Per questo motivo non mi è stato possibile realizzare un articolo a riguardo.

A 12 mesi di distanza ecco una ricca gallery celebrativa del bel Catacchio. Perché alla fine si resta reginetti di bellezza per tutta la vita.