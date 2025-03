“Vi siete lasciati?” La famosissima rompe il silenzio e chiarisce il destino dell’amatissima coppia.

Camihawke ha affrontato le recenti voci riguardanti la sua relazione con Aimone Romizi, lasciando intendere che ci sono stati cambiamenti significativi nella sua vita sentimentale. Durante un’intervista a Radio Deejay con Alessandro Cattelan, la content creator ha parlato di “eventi sconvolgenti” che stanno influenzando la sua vita personale, senza però chiarire ulteriormente la situazione con Romizi. Questo ha alimentato speculazioni sul loro rapporto, già oggetto di discussione tra fan e media.

Durante il programma, Camihawke ha risposto a domande sulla sua relazione, suggerendo di essere in un momento di trasformazione. Sebbene non abbia confermato esplicitamente una rottura, le sue parole hanno fatto emergere un certo stato di difficoltà emotiva. Quando Cattelan le ha chiesto della sua relazione con Aimone, la sua risposta è stata sfumata, evidenziando l’importanza di considerare la vita come un’opportunità per ricominciare. Le sue dichiarazioni hanno suscitato curiosità e preoccupazione tra i fan.

Le voci di una separazione tra Camihawke e Romizi, insieme dal 2016, si sono intensificate negli ultimi mesi. Camihawke ha smesso di seguire Romizi sui social media, mentre lui continua a seguirla. Inoltre, non sono apparse foto insieme sui loro profili da gennaio, e non si sono scambiati “like” sui post. Un fatto che ha attirato attenzione è stato il loro comportamento durante il Festival di Sanremo, dove, pur essendo nella stessa location, non sono stati avvistati insieme. Fino ad ora, Aimone Romizi non ha rilasciato commenti ufficiali sulla situazione, lasciando i fan in attesa di ulteriori sviluppi.