Vi ricordate quando Enrico Papi è stato a un passo da diventare naufrago de L’Isola dei Famosi?

Il nome di Enrico Papi questa settimana è sulla bocca di tutti a causa dei suoi presunti screzi con Ilary Blasi e la produzione de L’Isola dei Famosi. “Pronto a lasciare L’Isola“, “Un gesto ha fatto arrabbiare i piani alti di Mediaset“: parole riportate da Pipol e mai apertamente commentate dal diretto interessato.

Enrico Papi pronto a lasciare L’Isola dei Famosi “un gesto ha fatto arrabbiare i piani alti in Mediaset” https://t.co/KkY33DFMMc #Isola — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 27, 2023

Il rapporto fra Enrico Papi e L’Isola dei Famosi non è però totalmente nuovo, dato che nel 2016 il conduttore è stato ad un passo dal diventare naufrago.

“Quest’anno si fa sul serio” – si legge in un articolo pubblicato da DavideMaggio.it nel gennaio del 2016 – “Sulla scia degli ottimi ascolti registrati dall’edizione numero 10 – che con ogni probabilità hanno spiazzato i vertici di Cologno Monzese ma non noi – Mediaset sta puntando su un cast di prima grandezza per L’Isola dei Famosi 2016. Dopo un’annata con nomi – tranne qualche eccezione – di serie B, per il reality di Alessia Marcuzzi potrebbe essere arrivata l’ora di darsi un tono”.

E il “tono” era proprio Enrico Papi, all’epoca da anni sparito dalla tv.

“Intendiamoci, siamo sicuri che non mancheranno matricole e meteore, com’è giusto ed auspicabile, ma i primi nomi arruolati e i desiderata fanno ben sperare. Parliamo, in primis, di Simona Ventura, con la quale l’accordo sarebbe praticamente fatto per il suo sbarco in Honduras. Non solo, possiamo confermarvi che, dopo i rumors di Libero, è fatta anche per Enrico Papi che sarà un concorrente dell’Isola dei Famosi 2016. Mancano, tuttavia, in entrambi i casi, ancora le firme”.

Come ci ha insegnato la storia, però, Simona Ventura nel 2016 è effettivamente naufragata, Enrico Papi no. A L’Isola dei Famosi ha infatti preferito Ballando con le Stelle.