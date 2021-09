L’arrivo di Star in the Star (sulla carta molto simile a Il Cantante Mascherato) ha riportato a galla un’altra vecchia diatriba fra Rai e Mediaset proprio in merito a due programmi simili fra loro, Ballando con le Stelle e Baila. Il primo nato da un’idea di Milly Carlucci è basato sul format britannico Strictly Come Dancing, mentre il secondo è l’adattamento dell’argentino Bailando por un Sueño.

E se da una parte Ballando fa danzare coppie composte da insegnante di ballo e vip, Baila avrebbe dovuto far ballare coppie composte da vip e da appassionati di ballo che nella vita svolgono tutt’altro lavoro. Avrebbe, appunto, perché quando è uscito il regolamento Milly Carlucci andò su tutte le furie, smosse mari e monti, querelò e vinse pure. A niente servì il reclamo di Mediaset, il Tribunale sentenziò nero su bianco: “In Baila è ravvisabile una condotta plagiaria da parte degli autori del programma“.

Elisabetta Gregoraci in Baila (nel “nuovo” regolamento)

Prima della chiusura, Baila seguì anche la richiesta del giudice che – etichettato il programma come “contraffazione” – indicò alcuni punti fermi da modificare per la messa in onda. E fra i punti fermi c’era il divieto di far danzare il vip insieme al nip.

Le coppie furono così mischiate in extremis e furono uniti personaggi famosi a personaggi famosi e personaggi non famosi ad altrettanti non famosi. Fu così che di punto in bianco Elisabetta Gregoraci si ritrovò a ballare con Costantino Vitagliano e Marcella Bella con Max Laudadio. Nel cast c’era anche Raffaella Fico (costretta a ballare con Gianmarco Pozzetto) e Martina Colombari (in coppia con il nuotatore Luca Marin).

A vincere il programma (chiuso a metà per bassi ascolti e per il caos-plagio) fu proprio la squadra della Gregoraci che era composta da Vitagliano e da una coppia di non famosi.

Perle trash indimenticabili.