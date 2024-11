Vi ricordate quando Alex Palmieri cantava? “Mi prostituivo segretamente per pagare i videoclip”

Alex Palmieri è oggi un rinomato attore nel settore del cinema per adulti e gestisce una popolare pagina su OnlyFans, ma la sua carriera è iniziata oltre un decennio fa nel mondo della musica, dove era conosciuto come cantante nell’ambiente LGBT+. Durante quegli anni, era affascinato dalle coreografie dei Backstreet Boys e di Britney Spears, sogno che ha alimentato desiderando di ballare su un brano tutto suo. Ha studiato canto da autodidatta, concentrandosi sulla performance e sull’attenzione ai dettagli. I suoi primi tour erano in playback, poiché voleva evitare errori e curare l’organizzazione, facendo tutto da solo.

Palmieri ha investito totalmente nella musica, lasciando gli studi per dedicarsi al suo progetto. Da adolescente fino ai 29 anni, la musica è stata l’unico pensiero, e non ha rimpianti per questo percorso intrapreso senza agenti o appoggi. Tuttavia, la sua carriera musicale, costellata di singoli e videoclip costosi, ha incontrato molte difficoltà. Ha speso 20mila euro per il suo ultimo videoclip, reinvestendo ogni guadagno nella musica che, però, non ha mai decollato. Per sostenere questa passione, ha compiuto atti di prostituzione segreta, sacrificando molto, ma alla fine ha constatato il fallimento del suo sogno.

La sua ricerca di visibilità durante quel periodo era intensa. Definisce la fama come una vera e propria addiction, affermando che il riconoscimento era diventato fondamentale per lui, tanto da considerarlo più importante di qualsiasi benessere economico. Pur avendo solo 20 euro nel portafoglio, il fatto di ottenere anche solo due minuti di fama su Rai1 era sufficiente a soddisfarlo. La lotta per la notorietà lo ha portato a vivere esperienze dolorose, dove l’arte e l’amore per la musica si sono intrecciati con compromessi difficili da accettare. Oggi, mentre naviga in un nuovo capitolo della sua vita come attore a luci rosse, Palmieri riflette sulla sua passata ossessione per la fama, che ha definito come una vera e propria droga.