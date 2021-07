Vi ricordate quando Stefania Orlando, fra le pagine del settimanale Oggi, confermò la notizia di essere stata cercata per il ruolo di opinionista della nuova edizione del Grande Fratello Vip? Disse espressamente: “Posso dire che mi era stato offerto. Confermo la notizie e ne sono lusingata. Però sono stata in quella casa per sei mesi e adesso mi serve una pausa“.

Stefania Orlando conferma Tale e Quale Show e svela: “Alfonso Signorini mi voleva come opinionista, ma ho rifiutato” * https://t.co/NRItuXZuHe #GFVip https://t.co/YJk4P93ycO — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 1, 2021

Il virgolettato poco dopo è stato rettificato da Stefania Orlando su Twitter, ottenendo addirittura un applauso da parte di Alfonso Signorini. “Non ho rifiutato la proposta, semplicemente, per svariati motivi, non è andata a buon fine! Io ad Alfonso Signorini devo moltissimo e non finirò mai di ringraziarlo“, ha scritto. “Devo dire grazie a Stefania Orlando che ricostruisce la verità dei fatti. Con il desiderio di entrambi di tornare prima o poi a lavorare insieme“, ha replicato il direttore.

Stefania Orlando, il probabile perché dietro la rettifica

Bene, dietro questa rettifica ci potrebbe essere uno zampino, come rivelato da Giuseppe Candela su Dagospia.

“Stefania Orlando in maniera furba e intelligente dopo la sbornia del Grande Fratello Vip ha scelto altre strade: ospitate a La Vita in Diretta e un ruolo da concorrente nello show di Rai1 Tale e Quale Show. E soprattutto ha detto no al ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip, come ha confidato al settimanale Oggi. Una rivelazione che avrebbe agitato e non poco Adriana Volpe “passata come seconda scelta”. La Orlando ha dovuto correggere il tiro sui social per calmare le acque?”.

Candela ovviamente ha messo il punto interrogativo a fine articolo, facendo passare il tutto come un rumor. Adriana Volpe ha davvero chiesto una rettifica pur di non passare come seconda scelta? Probabilmente non lo sapremo mai.