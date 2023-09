Vi ricordate di Tamarreide?

La notizia che MTV sta registrando in queste settimane la versione italiana di Italia Shore ha riportato sulla bocca di molti Tamarreide, lo storico programma di Italia 1 nato proprio sulla scia dei più celebri Jersey Shore e Geordie Shore.

Era il 2011 e una Fiammetta Cicogna sulla cresta dell’onda (ora è letteralmente sparita) conduceva il docureality sui tamarri di Tamarreide.

Otto tamarri (o tamavvi, come lo pronunciava la Cicogna con la sua R moscia) su un camper costretti a girare varie città italiane fra feste, alcool e prove di vario tipo. Il camper di Tamarreide ha toccato varie città italiane come Roma, Milano, Napoli, Firenze, Torino e pure una tappa a Capri.

Il cast era composto da quattro uomini e quattro donne, compresa una riserva entrata dopo la squalifica di una concorrente per aver lanciato un bicchiere (no, non era Federica Rosatelli). Fra loro ricordiamo Angelica Alba, Marika Baldini, Melissa Ceroni, Cristiana Ambrosoli e Ketty Passa. Ma anche Manuel Ribeca, Claudio Pallitto, Marco Mascis e Antonio Dugo.

Ovviamente nessuno di loro è diventato famoso dato che il programma si è rivelato un mezzo buco nell’acqua. Fra i protagonisti Manuel Ribeca si è riciclato come corteggiatore di Uomini e Donne; mentre Claudio Pallitto ora sta con l’attrice Micaela Ramazzotti.

Marika Baldini, invece, dopo il reality è diventata per un paio di anni una prezzemolina tv.