Vi ricordate di Man lo Zhang, la ragazza cinese che ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello insieme a Francesca Cipriani, Laura Torrisi, Filippo Bisciglia e Fabiano Reffe? Sparita dal radar da oltre un decennio, è tornata alla ribalta ora perché da ben 13 anni è la compagna di Stefano Codegoni, padre dell’attuale gieffina Sophie Codegoni.

Ieri, in occasione della diciannovesima puntata, Man Lo è stata ospite insieme a Stefano Codegoni al GF Vip Party di Giulia Salemi (“Giulia Salemi, prima ho fatto un po’ di confusione con il tuo cognome: ti avevo chiamato Giulia Salami!“) e Gaia Zorzi.

“Dal mio gieffe è passata una generazione! Sono rimasta in contatto con Francesca Cipriani, sono passati 14 anni ma la sua simpatia non è mai cambiata. A Sophie ho dato consigli, un po’ sì, ma non tanti: lei è molto sicura di sé”.