La scorsa estate la Disney ha annunciato l’arrivo del Live Action de La Sirenetta e quando è stato svelato che il personaggio di Ariel l’avrebbe interpretato Halle Bailey in molti hanno gridato al boicottamento. Il motivo sarebbe il colore della pelle dell’attrice ma il razzismo (almeno in questo caso) non c’entrerebbe niente, dato che le critiche vertono tutte sulla mancata fedeltà della Ariel che tutti noi conosciamo con i capelli rossi e la pelle candida.

A distanza di un anno Halle Bailey ha così risposto:

“Quando mi hanno scelto per interpretare quel ruolo mi sono sentita come se questo [ruolo, ndr] fosse qualcosa di più grande di me. Tutt’ora mi sento come se stessi sognando e sono solo grata, non cerco di farmi condizionare dalle negatività. Sarà bellissima la mia Ariel e sono così entusiasta di far parte del cast”.

La Sirenetta nera, la Disney risponde alle polemiche

“Sì, l’autore originale de La Sirenetta era danese. Ariel… è una sirena, vive in un regno sottomarino in acque internazionali e può persino nuotare fin dove le pare (anche se questo spesso sconvolge il re Tritone). Ma per rimanere sull’argomento, diciamo che Ariel è danese, le sirene danesi possono essere nere perché le persone danesi possono essere nere. Ariel può sbucare in superficie in qualunque momento per chiacchierare in compagnia dell’amico gabbiano Scuttle e del granchio giamaicano Sebastian (scusa, Flounder!). I neri danesi, e quindi anche gli abitanti del mare, possono geneticamente (!!!) avere i capelli rossi. Ma, spoiler alert – ed è la questione principale – il personaggio di Ariel è frutto di finzione. E se dopo tutto quello che è stato detto e fatto non riesci ancora a superare l’idea che scegliere l’incredibile, sensazionale e talentuosa Halle Bailey sia stato il risultato di un’ottima intuizione al casting perché “non è come quella del cartone”… ho una notizia per te, riguardo a te.”

Curiosi di vederla al cinema, Covid-19 permettendo?