Vi lascio questo mondo di dolore

Gino Paoli ha recentemente festeggiato il suo novantesimo compleanno il 23 settembre. In occasione della presentazione del suo libro "Cosa farò da grande. I miei primi 90 anni" al Teatro Stradanuova di Genova, il cantautore ha rilasciato alcune dichiarazioni incisive riguardo alla sua visione artistica e alla musica contemporanea. Paoli ha espressamente negato di trarre ispirazione dall’attuale realtà, affermando: "Tutto quello che succede non mi piace. Non posso ispirarmi a questa realtà perché altrimenti scriverei delle ca**ate". Con una certa determinazione, ha aggiunto che sente il suo tempo vicino alla fine e che lascerà un mondo che non ritiene all’altezza.

Rivolgendosi ai giovani musicisti, Gino Paoli ha consigliato di considerare alternative alla carriera musicale: “Ai ragazzi di oggi dico di cambiare mestiere. Un tempo c’era gente che ne sapeva di musica. Nella musica che ascolto oggi non trovo talento”. Secondo lui, molti aspiranti artisti sono più concentrati sul successo commerciale che sull’espressione autentica, e ha affermato che l’imitazione porta solo a produzioni di bassa qualità. Paoli ha anche condiviso un pensiero critico riguardo agli eventi politici, specificando che non è tanto la lista di appartenenza a importarlo, quanto piuttosto le azioni concrete di chi è al potere.

Il libro di Gino Paoli, che raccoglie riflessioni e aneddoti della sua lunga carriera, è disponibile per l’acquisto anche su piattaforme come Amazon. Con una carriera che ha segnato la musica italiana, Paoli si posiziona come una figura di riferimento, la cui esperienza e opinione continuano a influenzare le generazioni più giovani. La sua natura schietta e diretta emerge chiaramente nelle sue parole, rivelando la sua frustrazione verso la direzione che ha preso la musica e la società attuale. Nonostante il tono critico, il suo amore per la musica e la sua volontà di trasmettere esperienze rimangono evidenti, facendone un’autentica voce della sua generazione.