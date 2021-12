“Vi dovrebbero fucilare”. Ha risposto così con tono minaccioso ai carabinieri che gli chiedevano di esibire documenti d’identità e green pass a una fermata della metro a Roma un cittadino romeno di 39 anni pregiudicato, che è stato denunciato e multato.

Proseguono le verifiche dei Carabinieri della Capitale dedicate al controllo del rispetto delle misure urgenti adottate dal Governo per il contenimento dell’epidemia da Covid-19. Nella giornata di ieri, i Carabinieri delle Stazioni Roma viale Libia e Roma Parioli hanno chiesto l’esibizione del “certificato verde”, obbligatorio per la circolazione a bordo dei mezzi pubblici, nella stazione ferroviaria Roma Tiburtina e sulla linea Fs Roma- Viterbo, oltre che nelle fermate della metropolitana “Bologna” e “Libia”.

Sono state controllate complessivamente 51 persone: solamente il romeno alla richiesta dei Carabinieri di esibire il Green pass, ha risposto di non esserne in possesso, rifiutandosi di declinare le proprie generalità e tentando di allontanarsi. Una volta fermato dai militari, l’uomo ha iniziato ad apostrofarli pesantemente, urlando più volte “vi dovrebbero fucilare” e mantenendo un atteggiamento fortemente minaccioso. Considerata la situazione, l’uomo è stato accompagnato in caserma dove, dopo aver mostrato i propri documenti personali, è stato sanzionato per 400 euro, poiché sprovvisto di Green pass, e denunciato a piede libero con per rifiuto di indicazione sulla propria identità personale, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.