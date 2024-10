“Vi dico cosa c’è davvero tra me e Giovanni” Bianca Guaccero rompe il silenzio sul suo rapporto speciale con il ballerino

La partecipazione di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice a “Ballando con le Stelle” ha suscitato l’interesse di fan e telespettatori, suggerendo che ci potesse essere un’intesa speciale tra i due. La loro affinità sul palco ha alimentato numerosi gossip, con molti che si chiedevano se ci fosse qualcosa di più di una semplice collaborazione professionale. Rossella Erra, commentando la coppia, ha osservato una connessione profonda non solo durante le esibizioni, ma anche al di fuori della danza, contribuendo a sollevare ulteriori speculazioni sul loro rapporto.

Il settimanale “Oggi” ha fatto eco a queste insinuazioni, suggerendo che tra Bianca e Giovanni ci possa essere “quasi” un amore, non dichiarato. Tuttavia, la risposta dell’attrice Bianca Guaccero ha chiarito la situazione: in un’intervista a “Chi” ha affermato che il loro rapporto si basa su una profonda stima e amicizia, senza alcuna implicazione romantica. Nonostante ciò, l’apertura di Bianca a una nuova relazione, dopo una lunga separazione, lascia spazio a qualche interrogativo.

Bianca ha condiviso che sono otto anni che è single e, dopo aver vissuto una separazione complessa, si sente pronta a ricominciare e costruire qualcosa di nuovo. Ha sottolineato che il lavoro di elaborazione che segue la fine di una relazione è fondamentale per affrontare eventuali nuove opportunità amorose in modo sano. Riguardo a Giovanni, ha affermato: “Non c’è nulla tra di noi, siamo concentrati sul ballo e sul lavoro. Lo stimo moltissimo, perché mi sta insegnando tantissimo in pochissimo tempo”.

In merito ad altri gossip che coinvolgono anche Fabrizio Moro, un altro nome accostato a Bianca, è emerso che i due sono semplicemente amici, dissipando così ulteriormente le voci su presunti legami romantici. Le dichiarazioni di Bianca sembrano fugare qualsiasi dubbio circa un possibile flirt con Giovanni, rendendo chiara la loro attuale priorità: il ballo e il lavoro. Per ora, dunque, non ci sarebbero storie d’amore all’orizzonte per la Guaccero, sebbene l’evoluzione della situazione resti da osservare nelle prossime puntate dello show.