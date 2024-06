vhbw batteria compatibile con iRobot Roomba Intelligent Robotic M-288B, Pink Ribbon 4188, Pro 610, Pro Elite 3100 home cleaner (2500mAh, 14,4V, NiMH)

31,69€

vhbw – the clever way

– Batteria ricaricabile di ricambio, compatibile e di alta qualità, ad alta capacità, per robot aspirapolvere o robot / dispositivo per la pulizia della casa (Può trovare tutti i modelli corrispondenti qui di seguito)

– Le nostre batterie ricaricabili soddisfano tutti i requisiti rilevanti per la sicurezza operativa

Inoltre, nelle nostre offerte è possibile trovare cartucce profumate, per profumare l’ambiente mentre si usa l’aspirapolvere o il robot aspirapolvere.

CONTENUTO DELLA SPEDIZIONE:

– 1x batteria ricaricabile

SPECIFICHE TECNICHE:

– Tecnologia: NiMH

– Capacità: 2500 mAh

– Tensione: 14,4 V

– Energia: 36 Wh

– Colore : giallo

– Numero di celle: 12

– Peso: 517 g

COMPATIBILE CON:

– iRobot Roomba Intelligent Robotic M-288B

– iRobot Roomba Pink Ribbon 4188

– iRobot Roomba Pro 610

– iRobot Roomba Pro Elite 3100

Per garantire la compatibilità, verificare se la batteria ricaricabile attualmente in uso è presente nell’elenco.

SOSTITUISCE:

– 11700, 17373, APS 4905, NC-3493-919

Accessori e pezzi di ricambio di alta qualità. Per prolungare la durata di vita dei Suoi apparecchi elettrici.

Batteria ricaricabile per robot aspirapolvere | Ogni cella della batteria è testata

Sostituisce 11700, 17373, APS 4905, NC-3493-919

Batteria compatibile ad alta potenza | Tensione: 14,4 V | Energia: 36 Wh | Tipo di cella: NiMH

Conforme alle norme di legge | Protezione da cortocircuito, surriscaldamento e sovratensione

Spedizione: 1x batteria | Accessori di vhbw