Vexilar W9 Robot Vacuum: 7000PA, LiDAR, 150 Min, Smart Control

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: €155.59 – €147.81

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

Vexilar Robot Vacuum Cleaner with Mapping 7000PA, 150 Minutes, Silent W9 Robot Vacuum Cleaner Powerful LiDAR Laser for Floors/Carpets/Hairs, Voice Control/APP/Remote Control

Aspirapolvere Robot Vexilar W9 con Mappatura – Potenza e Innovazione

Scopri la nuova frontiera della pulizia domestica con l’aspirapolvere robot Vexilar W9. Dotato di una potente tecnologia LiDAR, questo robot crea una mappa dettagliata della tua casa in soli 15 minuti, garantendo una pulizia efficiente e senza ostacoli.

Prestazioni Straordinarie

Con un’aspirazione di 7000Pa e la capacità di lavare, il Vexilar W9 affronta con semplicità ogni tipo di superficie, dai pavimenti alle moquette, eliminando sporco, peli e polvere. Grazie a tre livelli di controllo dell’acqua, offre una pulizia personalizzata in ogni angolo della tua abitazione.

Intelligente e Versatile

Memorizza fino a 5 mappe : Perfetto per abitazioni a più piani, puoi personalizzare le opzioni di pulizia per ogni stanza.

: Perfetto per abitazioni a più piani, puoi personalizzare le opzioni di pulizia per ogni stanza. Zone vietate e muri virtuali: Imposta aree da evitare direttamente tramite l’app, per una gestione della pulizia ancora più precisa.

Comodità e Flessibilità

Con un’autonomia di 150 minuti, il robot torna automaticamente alla base per una ricarica rapida e riprende il lavoro da dove si era fermato. Puoi anche programmare la pulizia in base alle tue esigenze, grazie alla flessibilità di impostare orari e parametri specifici per ogni singola zona della tua casa.

Controllo Vocale e Remoto

Compatibile con assistenti vocali come Alexa, Google e Siri, il Vexilar W9 ti permette di controllare il robot tramite comandi vocali o tramite un telecomando in dotazione. Puoi avviare la pulizia quando e come vuoi, senza complicazioni.

Quieto e Rispettoso

Grazie alla modalità “Do Not Disturb”, il Vexilar opera silenziosamente anche durante la notte, consentendo a te e alla tua famiglia di godere di un sonno tranquillo.

Servizio Clienti di Qualità

Con un servizio clienti attivo 24 ore su 24 e una garanzia di 2 anni, la tua soddisfazione è la nostra priorità.

Acquista ora!

Non perdere l’occasione di semplificare la tua vita domestica con il Vexilar W9. Scegli il comfort e l’efficienza, ogni pulizia sarà un gioco da ragazzi!