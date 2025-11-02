18.1 C
Veterinario Esperto Cercasi a Milano con Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Veterinario con esperienza

Azienda: D.M.O. Vet Lab

Descrizione lavoro:
L’azienda sita in via Lomellina 16, Buccinasco, cerca un medico veterinario che si occupi di medicina interna, terapia d’urgenza e visite, in linea con le proprie competenze professionali. Sono richieste qualifiche specifiche in veterinaria e una solida esperienza nella gestione delle emergenze. L’offerta prevede un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo, con opportunità di crescita professionale.

Località: Milano

Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 22:24:29 GMT

