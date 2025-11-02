Veterinario Esperto Cercasi a Milano con Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Veterinario con esperienza



Azienda: D.M.O. Vet Lab



Descrizione lavoro:

L’azienda sita in via Lomellina 16, Buccinasco, cerca un medico veterinario che si occupi di medicina interna, terapia d’urgenza e visite, in linea con le proprie competenze professionali. Sono richieste qualifiche specifiche in veterinaria e una solida esperienza nella gestione delle emergenze. L’offerta prevede un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo, con opportunità di crescita professionale.



Località: Milano



Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 22:24:29 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop! Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari. ➜ Visita il profilo