Veterinario Esperto Cercasi a Milano con Opportunità di Crescita Professionale

Titolo lavoro: Veterinario con esperienza
Azienda: D.M.O. Vet Lab
Descrizione lavoro:
L’azienda sita in via Lomellina 16, Buccinasco, cerca un medico veterinario che si occupi di medicina interna, terapia d’urgenza e visite, in linea con le proprie competenze professionali. Sono richieste qualifiche specifiche in veterinaria e una solida esperienza nella gestione delle emergenze. L’offerta prevede un ambiente di lavoro stimolante e collaborativo, con opportunità di crescita professionale.
Località: Milano
Data pubblicazione: Tue, 07 Oct 2025 22:24:29 GMT
