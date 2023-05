Veterinario confessa 6 verità che non vuoi conoscere sul tuo cane VIDEO

Nel video il veterinario confessa al suo pubblico 6 spiazzanti verità che forse preferiresti non voler conoscere sul tuo cane.

Un noto veterinario ha rilasciato sul suo profilo un parere che potrebbe sembrare non richiesto ma che, ugualmente, potrebbe rivelarsi molto utile non ignorare. Dietro l’accattivante titolo delle “verità che non vorresti conoscere sul tuo cane“, l’esperto intende far luce su questioni che riguardano la nostra vita di tutti i giorni, in relazione ai nostri amici a quattro zampe, ma con un’attenta lente d’ingrandimento ai loro bisogni non sempre del tutto evidenti ai nostri occhi.

Veterinario confessa 6 verità che non vorresti conoscere sul tuo cane – VIDEO

Aprire i nostri occhi per rispettarli al meglio: una frase esplicativa del suo modus operandi e che potrebbe risultare scontata, ma che dimostra di acquistare sempre più significato quando si iniziano ad ascoltare le illuminati parole dell’esperto animalista.

Il video condiviso il 18 aprile sul profilo TikTok di @dr.adamchristman52, oltre a superare ogni aspettativa dal punto di vista delle visualizzazioni al contenuto, ha saputo riassumere al meglio ciò che troppo spesso ignoriamo sui nostri pelosetti. La prima verità con cui fare i conti – del manuale intitolato “6 cose che il tuo cane odierebbe” – è, secondo il veterinario, quella degli “scherzetti” ai nostri cani. Da evitare, perciò: l’abitudine di ingannare i pelosetti avvicinandoli fingendo di avere, ad esempio, un biscottino per loro.

La seconda questione che il veterinario presenta agli utenti è quella che riguarda i limiti dei nostri pelosetti. Contrariamente a quanto mostrato speso sui social, i cani non amano che le loro barriere vengano valicate. Perciò: dimenticare abbracci troppo affiatati. Il cane abbaia dal veterinario? Potrebbe essere un segnale d’allarme, ma non è questo il caso.

La terza avvertenza, forse più comune, è di non lasciare troppo spesso i nostri cani da soli. Quest’abitudine potrebbe causare, nel nostro fido, comportamenti non desiderati.

Sostituendo, dunque, in maniera produttiva alcuni dei consigli che potrebbero presentarsi durante la prima visita del cane dal veterinario, un’ulteriore accortezza sarebbe da riservare al dare ufficialmente il permesso al nostro animale da compagnia di salire liberamente sul nostro divano oppure di vietarlo sempre. Di non dare dunque al nostro fido messaggi contrastanti.

Le ultime due verità: non litigate mai davanti ai vostri cani e non fissateli a lungo. Nel primo caso potrebbero sentirsi confusi e impotenti, nel secondo – invece, dal momento che non riescono a percepire tale sguardo fisso come un confronto attivo – potremmo rischiare di divenire per lui una fonte di stress.