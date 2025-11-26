9.9 C
Veterinario a Milano con possibilità di crescita professionale

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: Veterinario

Azienda: Charles River Laboratories

Descrizione lavoro: che puoi sentirti appassionata. Riepilogo del lavoro Selezioniamo un medico veterinario da inserire nell’ambito… di benessere animale e alla corretta applicazione delle normative vigenti, collaborando strettamente con il Veterinario Designato…

Località: Calco, Lecco

Data pubblicazione: Thu, 02 Oct 2025 22:49:20 GMT


