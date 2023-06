Veterinaria legge le favole della buonanotte ai cagnolini ricoverati

Le telecamere di sicurezza di una clinica per animali hanno ripreso una veterinaria intenta a leggere le favole della buonanotte ai cagnolini ricoverati.

Molti animali domestici sono letteralmente terrorizzati dall’idea di dover andare dal veterinario. Le giornate in cui i loro umani devono metterli nel trasportino e condurli alla clinica per un controllo o un vaccino sono spesso piuttosto difficili sia per i proprietari che per i loro amici a quattro zampe e fonte di grande stress e preoccupazione per entrambi. In alcuni casi, però, i veterinari si mostrano così empatici con i loro pazienti da riuscire a metterli a loro agio. Così è ad esempio per una veterinaria che in Brasile riserva un trattamento davvero speciale ai quattro zampe ricoverati, esattamente come mostra un video condiviso su YouTube.

Favole della buonanotte per sonni tranquilli: il video della veterinaria e dei cagnolini

Sul canale social di YouTube, all’account NB @notibomba, è stato caricato un video che mostra, come spiega il titolo, una «veterinaria che è stata sorpresa a leggere una favola ai cani della clinica» (nel testo originale in spagnolo: «veterinaria es sorprendida leyendo un cuento a los perros de una clinica»).

Le telecamere di sicurezza di una clinica veterinaria brasiliana hanno infatti ripreso la dottoressa mentre si prendeva cura dei pazienti a quattro zampe ricoverati per la notte. Le immagini mostrano la donna mentre è seduta all’interno della gabbia di un cagnolino che è appena stato operato. Il cucciolo, visibilmente sofferente, è sdraiato accanto alla veterinaria che lo sta accarezzando e confortando. La donna tiene in mano un libro di favole per bambini e con enfasi racconta la storia della buonanotte al cagnolino malato, per farlo addormentare tranquillo.

Nella didascalia posta a corredo del video condiviso su YouTube si legge che l’incredibile storia della veterinaria che in Brasile legge le favole ai cagnolini ha affascinato migliaia di persone sui social network, tanto che le immagini sono arrivate a una rete televisiva e giornalistica statunitense che le ha riproposte su YouTube. I proprietari della clinica per animali brasiliana hanno raccontato in un’intervista che sono rimasti sorpresi nello scoprire il modo in cui la veterinaria si prendeva cura dei pazienti. Visionando altri filmati delle telecamere di sicurezza, il direttore della clinica ha visto che l’episodio non era un caso isolato: la veterinaria è solita, infatti, leggere i libri ai cagnolini, confortarli e addirittura prenderli in braccio, cantando e ballando insieme a loro.

La donna ha dimostrato così il suo grandissimo amore, impegno e devozione nei confronti degli animali, compiendo un gesto di umanità che non rientrava tra le mansioni che avrebbe dovuto svolgere come veterinaria. Sicuramente un trattamento così permette ai cani di sentirsi più sicuri e tranquilli quando vengono portati dal veterinario, senza ritrovarsi ad abbaiare spaventati e terrorizzati. Inoltre, la preparazione medica e la dedizione con le quali questa donna si impegna nel suo lavoro porteranno gli stessi proprietari di cani a scegliere questa clinica per far curare i loro amici a quattro zampe. La storia della veterinaria brasiliana dimostra come l’amore per gli animali può oltrepassare i confini professionali, tanto che la donna è arrivata a trattare gli animali come componenti della propria famiglia. (di Elisabetta Guglielmi)