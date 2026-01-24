Veterinari e salute pubblica in Italia

La professione veterinaria è un pilastro fondamentale per la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la tutela ambientale. Un convegno intitolato “La professione veterinaria a tutela della Salute umana, animale ed ambientale” si terrà presso l’Aula Consiliare del Comune di Eboli.

L’incontro porrà l’attenzione sul ruolo chiave della medicina veterinaria nella salute pubblica, evidenziando come la prevenzione delle malattie, il controllo delle zoonosi, il benessere animale e la sicurezza degli alimenti di origine animale incidano direttamente sulla qualità della vita dei cittadini e sulla tutela dell’ambiente.

Il convegno sarà aperto dal Dr. Cosimo Brenga, Dirigente Veterinario ASL Salerno e Presidente del Consiglio Comunale di Eboli, che introdurrà i temi dell’incontro e il valore istituzionale dell’iniziativa. Seguiranno gli interventi del Dr. Nicola Amabile, che approfondirà le tematiche legate all’igiene degli allevamenti, alle produzioni zootecniche, al benessere animale e alla gestione del randagismo, e del Dr. Gerardo Strollo, che illustrerà il ruolo della prevenzione e del controllo sanitario nella protezione della salute collettiva.

Il Dr. Luigi Morena offrirà una visione d’insieme sull’evoluzione della professione veterinaria, soffermandosi sul valore strategico dell’igiene degli alimenti di origine animale per la sanità pubblica. Le conclusioni del convegno saranno affidate all’Avv. Mario Conte, Sindaco di Eboli, che ribadirà l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione su temi di grande rilevanza sanitaria, sociale e ambientale.

Il convegno è aperto alla cittadinanza e si rivolge non solo agli operatori del settore, ma anche a studenti, associazioni, allevatori e cittadini, con l’obiettivo di diffondere una maggiore consapevolezza sull’importanza della professione veterinaria nella tutela della salute pubblica, della sicurezza alimentare e dell’ambiente.