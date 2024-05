Vespe e calabroni sul balcone? Come allontanarli senza fargli male

Alcuni dei metodi più efficaci per vespe e calabroni in balcone: come allontanarli in modo innocuo attuando degli ingegnosi trucchetti.



Se si ha a cuore la biodivestità del nostro Pianeta anche difendersi – o tenere lontano – un potenziale pericolo per la nostra incolumità, come vespe e calabroni, potrebbe risultare, a primo acchito, una missione non molto semplice da compiere. Specialmente considerando la vastità di esemplari di tal genere che popolano ormai abbondantemente non solo le campagne, ma anche molte località cittadine e metropolitane. Per evitare un incontro ravvicinato con vespe e calabroni sul proprio balcone, ad esempio, esistono dei rimedi naturali che non prevedono di fargli del male.

Vespe e calabroni sul tuo balcone? Esiste un metodo per allontanarli senza fargli del male

Uccidere una vespa o un calabrone che continua a presentarsi sul balcone di casa è per alcuni la soluzione più immediata ed efficace. Soprattutto quando sopraggiunge il timore di essere punti da uno di questi volanti esemplari. Eppure le soluzioni alternative esistono e sono anche di facile accesso.

Il primo passo per assicurarci che le vespe e i calabroni non si avvicinino volentieri, o almeno non troppo frequentemente, al nostro balcone è quello di tenere i propri spazi puliti, ad esempio: non lasciando residui di cibo oppure delle buste dell’immondizia che potrebbero attirarli con più elevata facilità.

Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento sul tema>>> Curare le punture di vespa con rimedi naturali



Il secondo passo consiste, invece, nel costante utilizzo di spray naturali alla base di olii essenziali, come – ad esempio – i chiodi di garofavolo, considerati particolarmente repellenti per alcuni insetti. Oppure, per chi ne sopportasse l’emanazione del suo fumo, nell’accensione di una candela dai simili ingredienti, come la menta piperita.

Vespe e calabroni, quali piante scegliere per allontanarli

In alternativa, tra i rimedi naturali più frequentamente utilizzati per allontanare gli insetti dalla propria abitazione, vi è anche la soluzione meno deleteria per noi e per ciascuno dei piccoli abitanti che si ritroverà – casualmente o meno – ad attravesare gli spazi limitrofi del nostro appartamento. Si tratta di alcune piante – come la menta o la citronella – adatte a tenere lontano vespe e calabroni.

Per far sì che questo trucchetto possa funzionare adeguatamente è consigliabile piantare la menta e la citronella alle estremità dei balconi, preferibilmente in modo tale da creare una sorta di scudo naturale che ripercorra il perimetro del nostro terrazzino.