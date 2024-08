Very e Sasy: “Nostra figlia Carmen ha rischiato di morire, salvata in tempo”

Very e Sasy sono una coppia di tiktoker napoletani molto famosi e pure loro figlia Carmen (o Cammen, come la chiamano loro) vanta su TikTok circa due milioni di followers.

Per questo motivo c’è stato molto chiacchiericcio quando Very, la mamma, ha annunciato che sua figlia Carmen era finita in ospedale e per questo si prendeva “qualche giorno di pausa dai social“. La ragazza, infatti, aveva da pochi giorni partorito il suo secondo figlio e i fan si erano per questo allarmati. Dopo aver rischiato la vita, ora Cammen sta bene ed è tornata a casa. A raccontare il calvario è stata sua madre.

“Carmen finalmente sta bene, è uscita dall’ospedale e ora sta in convalescenza, si deve solo riprendere. Io mi sono presa un paio di giorni per starle vicino perché martedì ha una visita per vedere se sta bene. Voglio chiedere scusa a tutte le persone a cui ho dovuto dire di no e che mi volevano alle loro feste, ma la salute di mia figlia viene prima di tutto. […] Ho letto alcuni commenti che dicevano ‘ma per un’appendicite tutto questo bordello?‘. No, ragazzi, non era una semplice appendicite, era un’appendicite non curata in tempo. Lei ha iniziato ad avere dolori di pancia dopo pochi giorni dal parto e pensava che fossero dolori dovuti a quello, ovvero all’assestamento dell’utero. Invece era l’appendicite ed è andata in peritonite. L’hanno chiappata in tempo. Se andava il giorno dopo in ospedale non c’era niente più da fare: gli organi si erano infettati tutti. L’hanno presa per un pelo e subito è stata operata. […] Come abbiamo pensato noi, lei l’appendicite l’aveva già quando era incinta di Luigi, poi è scoppiata quando ha partorito”.