Verucchio Music Festival 2025: weekend di musica e emozioni

Il Verucchio Music Festival, giunto alla sua quarantunesima edizione, ha dato il via a un weekend ricco di musica e cultura. Tra le performance più attese, si sono esibiti i Quintorigo insieme a John De Leo e Elio, che hanno riempito di energia il suggestivo borgo di Verucchio.

La programmazione continua con due eventi imperdibili. Venerdì 25 luglio, alle 21:00, salirà sul palco la Original Blues Brothers Band, che ha una lunga storia di successi in festival di fama internazionale dal 1988. La band, nota per il suo potente mix di blues, ha suonato di fronte a decine di migliaia di spettatori in eventi prestigiosi come il North Sea Jazz Festival e il Montreux Jazz Festival, diventando un simbolo dell’intensità e della carica emotiva del genere.

Sabato 26 luglio, sempre alle 21:00, sarà la volta degli Eugenio In Via Di Gioia, che porteranno in scena il loro “L’amore è tutto – Summer Tour 2025”. Questa esibizione si concluderà il loro tour nei club e includerà sia i brani più iconici della band sia le tracce del nuovo album, un lavoro che riflette varie esperienze quotidiane e sentimenti come amore, gioia e disagio. Con questo tour, la band desidera creare un’atmosfera di festa e partecipazione, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale ricco di energia.

I biglietti per le performance sono disponibili online.