Verucchio Music Festival 2025: concerti da non perdere!

Il Verucchio Music Festival ha inaugurato la sua quarantunesima edizione, portando vivacità e musica nel centro storico dell’incantevole borgo romagnolo. Fino al 26 luglio, eventi di vario genere si svolgeranno sul sagrato della Chiesa Collegiata.

Il festival ha preso il via il 15 luglio con una serie di concerti imperdibili. Il primo fine settimana vedrà i Quintorigo, accompagnati da John De Leo, sul palco il 18 luglio, presentando una fusione di pop, rock, classica e jazz. Sabato 19 luglio, Elio si esibirà con il suo spettacolo “Quando un Musicista ride”, esplorando il repertorio comico della musica italiana degli anni ’60.

Il 25 luglio sarà la volta della The Original Blues Brothers Band, guidata da Dan Aykroyd e Judith Belushi, mentre il festival si concluderà il 26 luglio con gli Eugenio in via di Gioia, in tappa con il loro “L’amore è tutto – Summer Tour 2025”, promuovendo un’atmosfera di leggerezza e condivisione.

Oltre ai concerti principali, ci saranno anche eventi gratuiti, tra cui concerti di musica barocca presso la Chiesa del Suffragio e la mostra “I primi 20 anni del Verucchio Festival 1984-2004” nel porticato del Comune. Tre concerti aggiuntivi si svolgeranno il 15, 17 e 21 luglio, con focus su opere del ‘400 al ‘600.

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone, mentre ulteriori dettagli possono essere trovati sul sito ufficiale del festival.