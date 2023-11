Vertici Mediaset replicano alle gravi affermazioni di Heather Parisi su Amici

Stamani in un’intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, Heather Parisi ha fatto delle pesanti dichiarazioni su Amici di Maria e poco fa è arrivata la reazione dei vertici Mediaset. L’ex giurata del talent ha dichiarato: “Io sono una donna molto spontanea. E inoltre non riesco a stare zitta e dico quello che penso. Per questo ho sbagliato con Amici di Maria. Ero fuori contesto. Perché non sapevo che dovevo recitare un copione. Io non so seguire i copioni. Maria? No non mi diceva lei le cose. Però gli autori, insomma si capiva che non andava. Io non recito e sono sempre molto naturale“.

E non è la prima volta che Heather si scaglia contro il programma. Qualche tempo fa la Parisi ha criticato gli insegnanti del talent: “Devo ammettere che questi professori, quasi tutti, hanno un modo aggressivo, cattivo e offensivo nei confronti dei ragazzi soprattutto quando tocchi anche l’argomento fisico, è orribile, è orribile! Io mai nella mia vita ho avuto nessun professore o maestro che mi ha trattato come io ho visto sabato scorso. Non esiste un comportamento offensivo nei confronti dei ragazzi. A me così non piace“.

La replica dei vertici Mediaset alle dichiarazioni di Heather.

A poche ore dalle dichiarazioni di Heather Parisi, adesso sono intervenuti i vertici Mediaset. Attraverso un comunicato l’azienda ha fatto sapere che agirà per vie legali nei confronti della ballerina.

“Mediaset a Tutela di Amici. Mediaset ha dato mandato ai propri legali per agire nelle sedi opportune contro le affermazioni contenute in un’intervista rilasciata oggi da Heather Parisi, in relazione al programma “Amici”. È inaccettabile che venga messa in dubbio pubblicamente la regolarità di un programma che da anni, sotto gli occhi di tutti, consente ai giovani artisti italiani di esprimere e migliorare in modo limpido, serio e impegnativo il

proprio talento”.