30 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Attualità

Vertice Usa-Russia: tensione su Zelensky e sanzioni in arrivo

Da StraNotizie
Vertice Usa-Russia: tensione su Zelensky e sanzioni in arrivo

Il Cremlino ha confermato di aver organizzato un incontro tra i leader di Russia e Stati Uniti, Putin e Trump, previsto per la prossima settimana, probabilmente negli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, è stato chiarito che non ci sarà un incontro con il presidente ucraino Zelensky per il momento, nonostante le ripetute richieste di Kiev per un dialogo diretto per cercare di porre fine al conflitto in corso.

Oggi scade l’ultimatum degli Stati Uniti a Mosca riguardo le sanzioni, che dipendono dalla reazione di Putin, come ha sottolineato il presidente Biden, manifestando delusione nei confronti del leader russo. L’Ucraina insiste affinché anche l’Europa prenda parte ai colloqui.

Nel frattempo, la premier italiana Giorgia Meloni ha avuto conversazioni con Trump e Zelensky, sottolineando la necessità di una “pace giusta”.

Non si è fatta attendere la risposta di Mosca a quanto avvenuto in Italia, dove il ministero degli Esteri ha convocato l’incaricato d’affari russo per esprimere la propria protesta contro quella che viene definita una “campagna anti-russa” in corso nel paese.

Articolo precedente
Truffa a Nocera: rubati 7500 euro con un falso Iban
Articolo successivo
Gaza City: Dettagli sul Piano di Occupazione Scoperto
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.