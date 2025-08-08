Vertice Usa-Russia: tensione su Zelensky e sanzioni in arrivo

Il Cremlino ha confermato di aver organizzato un incontro tra i leader di Russia e Stati Uniti, Putin e Trump, previsto per la prossima settimana, probabilmente negli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia, è stato chiarito che non ci sarà un incontro con il presidente ucraino Zelensky per il momento, nonostante le ripetute richieste di Kiev per un dialogo diretto per cercare di porre fine al conflitto in corso.

Oggi scade l’ultimatum degli Stati Uniti a Mosca riguardo le sanzioni, che dipendono dalla reazione di Putin, come ha sottolineato il presidente Biden, manifestando delusione nei confronti del leader russo. L’Ucraina insiste affinché anche l’Europa prenda parte ai colloqui.

Nel frattempo, la premier italiana Giorgia Meloni ha avuto conversazioni con Trump e Zelensky, sottolineando la necessità di una “pace giusta”.

Non si è fatta attendere la risposta di Mosca a quanto avvenuto in Italia, dove il ministero degli Esteri ha convocato l’incaricato d’affari russo per esprimere la propria protesta contro quella che viene definita una “campagna anti-russa” in corso nel paese.