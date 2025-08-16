Vertice Trump-Putin: tensioni e speranze per la pace in Ucraina

Il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska ha avuto una durata di circa tre ore e si è concentrato sulla crisi in Ucraina. Entrambi i presidenti hanno definito l’incontro “costruttivo” e “produttivo”, sebbene non siano stati raggiunti accordi concreti. Trump ha affermato che rimangono “pochissimi” problemi da risolvere con la Russia, mentre Putin ha invitato il presidente americano a Mosca, esprimendo speranza che l’incontro favorisca un processo di pace in Ucraina.

Trump ha anche comunicato che informerà i vertici della NATO e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sui risultati del vertice. Putin ha sottolineato l’importanza che Kiev e l’Unione Europea non ostacolino gli sforzi di pace. A conclusione della conferenza stampa, senza domande da parte dei giornalisti, i due leader hanno lasciato Anchorage.

Nella stessa mattina, gli ambasciatori dell’Unione Europea si sono riuniti per discutere l’esito del summit e le relazioni commerciali tra l’UE e gli Stati Uniti, compresi i dazi. Nel contesto della guerra in Ucraina, il papa ha lanciato un nuovo appello affinché prevalga la diplomazia e non la logica del conflitto.

Nel frattempo, l’aeronautica militare di Kiev ha riportato che le sue difese hanno abbattuto 61 dei 85 droni russi lanciati durante il vertice. Il conflitto rimane al centro delle preoccupazioni internazionali, mentre le reazioni sul vertice continuano a emergere da diverse fonti politiche e media.