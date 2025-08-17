Vertice Trump-Putin: spunti per la pace in Ucraina

Durante un recente incontro in Alaska, Putin ha avanzato diverse richieste a Trump in merito alla situazione in Ucraina. Tra queste ci sono la cessione del Donbass, il riconoscimento della lingua russa come unica ufficiale in Ucraina e il rifiuto dell’adesione alla NATO. Sebbene non sia stato raggiunto un accordo, il vertice rappresenta un primo passo verso una possibile pace. Trump, nonostante il mancato accordo, intende discutere le richieste di Putin con Zelensky alla Casa Bianca, invitando anche i leader europei per supportare un piano volto a porre fine al conflitto.

Nel contesto delle trattative, Macron ha indetto una riunione dei volontari per affrontare la crisi. Nel frattempo, Zelensky ha denunciato il rifiuto della Russia di adottare un cessate il fuoco, sottolineando che tale posizione complica ulteriormente il raggiungimento della pace.

Il cancelliere tedesco Merz ha espresso il desiderio di un cessate il fuoco, lamentando che la Russia non si è mostrata disponibile, richiamando ulteriori attacchi contro l’Ucraina anche durante i negoziati. Tuttavia, ha affermato che ci saranno incontri futuri per lavorare a un accordo più concreto e duraturo. Merz ha anche notato che la Russia sembra pronta a discutere lungo la linea del fronte attuale anziché sui confini amministrativi, un cambiamento significativo rispetto alle precedenti posizioni.

In un clima di tensione, piccole proteste contro Trump si sono verificate davanti alla Casa Bianca, espresse da cittadini con cartelli che chiedevano le sue dimissioni.