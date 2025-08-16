Vertice Trump-Putin: reazioni contrastanti in Italia

Il recente vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin ha suscitato reazioni contrastanti nel panorama politico italiano. Mentre alcuni vedono l’incontro come un’opportunità per avviare dialoghi di pace, altri lo criticano, definendolo un momento di sottomissione a Putin.

Giorgia Meloni ha commentato positivamente l’incontro, considerandolo un segnale di apertura per discutere della pace in Ucraina, chiarendo però che solo l’Ucraina deve decidere le proprie condizioni. Matteo Salvini, sostenitore di Trump, ha condiviso la stessa linea, enfatizzando l’importanza della diplomazia al posto delle armi.

Al contrario, Carlo Calenda ha espresso un giudizio negativo, dichiarando che il vertice ha portato solo umiliazione per gli Stati Uniti e che Trump sembra più interessato al business che alla risoluzione del conflitto. Anche Giuseppe Conte ha criticato l’Unione Europea per non aver svolto un ruolo attivo nella costruzione della pace e per aver assistito passivamente mentre l’Ucraina era in una posizione più forte.

Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, ha avvertito che i toni trionfalistici del governo risultano inappropriati e ha sottolineato l’importanza di includere sia l’Ucraina che l’Unione Europea nel processo di negoziazione della pace. Ha anche messo in guardia contro l’idea che Trump e Putin possano risolvere la situazione senza il consenso del Paese invaso.

In sintesi, il vertice ha diviso l’opinione pubblica e politica in Italia, rivelando profonde divergenze su come affrontare il conflitto in Ucraina.