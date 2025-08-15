Vertice Trump-Putin in Alaska: possibili scenari di pace

Oggi si svolge il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin ad Anchorage, in Alaska, con l’obiettivo di riaprire un dialogo per la pace in Ucraina. Il faccia a faccia è considerato cruciale per preparare un incontro successivo tra Mosca e Kiev. Le discussioni toccheranno le possibili concessioni per raggiungere un cessate il fuoco. Il summit inizierà alle 21 ora italiana, seguito da una conferenza congiunta.

Trump ha dichiarato che se il vertice avrà successo, sarà necessario coinvolgere anche il presidente ucraino Zelensky, mentre il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha chiarito che i negoziati saranno efficaci solo dopo un cessate il fuoco. I temi in discussione includono scambi territoriali e garanzie di difesa per l’Ucraina, ma senza un ingresso nella NATO. Putin ha espresso la sua sincerità nel voler porre fine al conflitto e ha incluso anche la questione degli armamenti nucleari tra i punti di discussione.

Nel frattempo, l’esercito ucraino ha attaccato una nave portacontainer in un porto russo, accusata di trasportare armi iraniane, sottolineando un contesto di tensione crescente. Le attese sono elevate anche nei mercati finanziari, con un incremento nei future europei in previsione di un possibile accordo per la pace.

Oltre all’incontro, ci sono manifestazioni in Alaska a sostegno dell’Ucraina, evidenziando la sensibilità internazionale su questo tema, mentre l’attenzione rimane alta sulla gestione delle regioni contese durante il vertice.