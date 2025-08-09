Vertice Trump-Putin in Alaska: cosa aspettarsi?

Il prossimo incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è fissato per il 15 agosto in Alaska. La notizia è stata diffusa da Trump attraverso il suo profilo su Truth Social. Si era valutata anche la possibilità di ospitare il vertice a Roma, con il benestare della premier Giorgia Meloni, ma il Cremlino ha rifiutato questa opzione, escludendo qualsiasi nazione europea come sede dell’incontro.

Nel corso degli sviluppi, Trump ha espresso ottimismo riguardo alla risoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, affermando che le possibilità di un accordo sono concrete. Ha indicato che la sua amministrazione è in contatto con rappresentanti russi per discutere un cessate il fuoco, mentre recenti rapporti suggeriscono che Putin potrebbe chiedere concessioni territoriali da parte dell’Ucraina.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato di essere pronto per un cessate il fuoco e per negoziare alti livelli di dialogo, evidenziando che la Russia è la principale responsabile del conflitto in corso. Zelensky ha intensificato i contatti con gli alleati europei e statunitensi per coordinare una posizione comune sulla sicurezza europea post-conflitto.

Inoltre, recenti interazioni tra Putin e leader di altre nazioni, come il premier indiano Narendra Modi e il presidente cinese Xi Jinping, mostrano un interesse globale nel trovare una soluzione pacifica alla crisi in Ucraina. mentre il Cremlino continua a consultare i propri partner internazionali in vista del summit con Trump.