Vertice Trump-Putin a Budapest: segnali di pace tra potenze

Un nuovo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Budapest nelle prossime settimane, con l’obiettivo di mettere fine al conflitto in Ucraina. L’annuncio arriva dopo una telefonata tra i due leader, avvenuta giorno prima dell’incontro di Trump con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington. Trump ha descritto la conversazione con Putin come “produttiva” e ha evidenziato progressi significativi, compresi temi di commercio tra Russia e Stati Uniti.

Il primo ministro ungherese Viktor Orbán discuterà oggi con Putin dell’imminente incontro e considera questo vertice una vittoria per l’Ungheria, sottolineando il suo sostegno alla pace mentre afferma che l’Unione Europea ha spesso adottato posizioni più bellicose. Orbán ha enfatizzato che Budapest è un luogo adatto per il vertice per il suo impegno a favore della diplomazia.

Per quanto riguarda Putin, si rende necessario ottenere un permesso per il sorvolo dei paesi europei e l’atterraggio a Budapest, come confermato da una fonte diplomatica europea. L’Ungheria ha garantito il libero ingresso per il presidente russo, sebbene Putin affronti anche la minaccia di un mandato di arresto per crimini di guerra dalla Corte Penale Internazionale.

In questo contesto, Zelensky è a Washington per richiedere missili a lungo raggio Tomahawk, sottolineando la continua necessità di supporto militare per l’Ucraina nel conflitto attuale.