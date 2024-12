Vertice sulla Sicurezza convocato dal Ministro Piantedosi

Dopo l’attentato al mercatino di Natale a Magdeburgo, il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha manifestato orrore e condanna, inviando un messaggio di solidarietà al Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier. L’attacco, avvenuto il 21 dicembre 2024, ha provocato cinque morti, tra cui un bambino, e oltre 200 feriti, con molte persone in condizioni critiche. L’attentatore, un medico saudita di 50 anni residente in Germania dal 2006, è stato arrestato subito dopo l’incidente e si pensa abbia agito da solo.

L’evento ha suscitato crescente paura e preoccupazione in Europa, specialmente in Italia, in coincidenza con l’avvicinarsi del Giubileo, prevista per l’inizio del mese prossimo e che attrarrà milioni di pellegrini a Roma. Rispondendo all’attentato, Mattarella ha espresso il suo cordoglio per le vittime e ha sottolineato l’unità tra Italia e Germania, basata su amicizia e solidarietà, con un impegno congiunto contro il terrorismo e per la promozione della pace.

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha immediatamente convocato un vertice sulla sicurezza per discutere gli impatti dell’attentato sulle misure di sicurezza in vista del Giubileo e delle festività natalizie. Ha guidato una riunione del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo, dove sono stati analizzati i profili di rischio. Inoltre, Piantedosi ha incontrato i capi delle forze di polizia per approfondire le strategie di prevenzione e sicurezza.

A seguito di queste discussioni, il Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha annunciato il rafforzamento della vigilanza in aree turistiche e commerciali e su altre località considerate a rischio. Queste misure sono state implementate per assicurare la sicurezza dei cittadini e dei turisti in un periodo di celebrazioni che può essere vulnerabile a ulteriori attacchi.

In questo clima di tensione, la lettera di Mattarella rappresenta un gesto di vicinanza al popolo tedesco, evidenziando il legame tra i due Paesi e unendo le nazioni europee nella lotta contro la violenza e il terrorismo. La reazione dell’Italia dimostra la sua volontà di garantire sicurezza e prevenzione per tutti coloro che parteciperanno agli eventi religiosi e festivi nel periodo imminente.