Vertice storico tra Trump e Putin in Alaska

Donald Trump e Vladimir Putin si sono incontrati alla Joint Base Elmendorf-Richardson ad Anchorage, in Alaska. L’incontro è iniziato con una stretta di mano e un applauso da parte del presidente americano, al quale Putin ha risposto con un sorriso. I due leader sono poi saliti a bordo di una limousine prima dell’avvio ufficiale dei colloqui. La Casa Bianca ha definito l’incontro come un “vertice storico”.

Questo incontro rappresenta il primo colloquio tra Putin e un presidente americano da quando il leader russo si è incontrato con Joe Biden a Ginevra. Tuttavia, non si è trattato di un faccia a faccia diretto, poiché entrambi i leader erano accompagnati da due consiglieri. Per la parte americana, erano presenti il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff. Per la Russia, il ministro degli Esteri Serghei Lavrov e il consigliere per la Politica estera Yuri Ushakov.

All’apertura del vertice, si è tenuta una sessione fotografica dove i leader si sono mostrati affiancati dai rispettivi delegati. Sullo sfondo, un fondale blu riportava la scritta “Pursuing Peace” (“perseguire la pace”). Quando i giornalisti hanno chiesto a Putin se accettasse il cessate il fuoco, il leader russo non ha fornito una risposta.

