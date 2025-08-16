Vertice Putin-Trump senza accordo: la guerra in Ucraina continua

Il recente incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin si è concluso senza alcun accordo riguardo alla guerra in Ucraina. Durante il vertice presso la Joint Base Elmendorf-Richardson di Anchorage, Trump ha confermato che non sono stati raggiunti risultati concreti, nonostante entrambi i leader abbiano descritto i colloqui come “produttivi” e “costruttivi”.

Putin ha accennato a un’ipotetica “intesa”, ma ha insistito sulla necessità di affrontare le radici del conflitto in Ucraina e di ristabilire un equilibrio di sicurezza in Europa e nel mondo. Inoltre, ha auspicato che Kiev e l’Europa non ostacolino gli sforzi per una pace duratura.

L’incontro, durato circa due ore e 45 minuti, ha avuto inizio con una cerimonia di benvenuto, in cui i due leader si sono scambiati un sorriso e una stretta di mano su un tappeto rosso. Tuttavia, l’accesso ai media era limitato: ai giornalisti non è stato permesso di porre domande e le dichiarazioni rilasciate sono state brevissime.

Alla fine del vertice, Putin ha invitato Trump a visitare la Russia per un possibile prossimo incontro, a cui Trump ha risposto in modo curioso. Mentre i leader si congedavano, alcuni giornalisti hanno cercato di chiedere a Putin se avrebbe smesso di colpire i civili, ricevendo solo un gesto che indicava di non poter sentire.

L’incontro, segnalato anche dal sorvolo di aerei militari statunitensi, ha rappresentato un momento significativo per le relazioni tra i due paesi, nonostante le differenze evidenti su quanto discusso.