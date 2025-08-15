Vertice Putin-Trump: Opportunità per la Russia negli USA

Oggi Vladimir Putin è giunto negli Stati Uniti per trattare su come attrarre Donald Trump in Russia. Questo incontro in Alaska rappresenta un’importante opportunità per il presidente russo di ristabilire i rapporti con Washington, dopo l’invasione dell’Ucraina. Durante questa visita, Putin ha già ottenuto un successo diplomatico, essendo il suo primo viaggio negli Stati Uniti in dieci anni. Ha mantenuto una posizione ferma riguardo alla guerra prima che Trump accettasse di incontrarlo, riuscendo a marginalizzare l’Ucraina e i suoi alleati europei.

Trump ha indicato che potrebbe esserci un secondo incontro, a cui potrebbero partecipare il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e i leader europei. Tuttavia, ha ridotto le aspettative, descrivendo il primo incontro come un’opportunità per una “osservazione”. Quest’ultimo incontro rappresenta per Putin l’occasione di presentare progetti comuni che potrebbero attrarre Trump, come collaborazioni su accordi strategici e commerciali.

Il Cremlino, infatti, auspica una visita di Trump in Russia in futuro. Tuttavia, Zelenskiy e i suoi alleati europei difficilmente potrebbero accettare un incontro in Russia, soprattutto in un contesto di ongoing warfare. Trump ha rassicurato Zelenskiy e i leader europei, dichiarando di non voler negoziare la cessione di territori ucraini, ma ha minacciato gravi conseguenze se la Russia non accettasse una tregua. Esiste la possibilità che Putin possa proporre un accordo che Trump troverebbe difficile rifiutare, rappresentando una sfida per l’Ucraina e l’Europa, mentre si prepara il terreno per future trattative.