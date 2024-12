Vertice Nord-Sud in Lapponia, i risultati: ultime notizie

Forse è inappropriato parlare di disgelo, ma i Paesi frugali sembrano avvicinarsi a Roma e alle istanze dei partner mediterranei in merito a temi come la sicurezza. Durante il vertice Nord-Sud a Saariselka, in Finlandia, i leader di Finlandia, Svezia, Italia e Grecia hanno discusso della difesa dei confini esterni e della sicurezza dell’Unione Europea. Giorgia Meloni ha espresso soddisfazione, sottolineando che la cooperazione tra nord e sud è fondamentale per affrontare le attuali sfide globali.

I leader hanno concordato sull’importanza di aumentare le risorse per la difesa e la sicurezza, ma non è chiaro quali strumenti utilizzare. In vista del possibile ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, Meloni ha minimizzato le indiscrezioni su richieste per un aumento delle spese di difesa al 5% del PIL, affermando che è importante pensare a cosa i Paesi europei possono fare per la loro sicurezza. Anche Kyriakos Mitsotakis ha suggerito che il modello attuale del 2% del PIL per la spesa di difesa è obsoleto, indicando che sarà necessario un maggiore impegno da parte di ciascun Paese.

Finlandia, Svezia, Italia e Grecia, che rappresentano i confini estremi dell’Unione, affrontano sfide simili. Per Italia e Grecia, la crisi migratoria è un tema cruciale, mentre per Finlandia e Svezia è la minaccia russa, in particolare per il lungo confine di 1.300 km della Finlandia con la Russia. Orpo ha avvertito che garantire la sicurezza di questo confine è essenziale, specialmente dopo l’invasione russa dell’Ucraina.

Il summit ha anche trattato la gestione dei flussi migratori irregolari verso i Paesi mediterranei. Meloni ha difeso il protocollo con l’Albania e annunciato una riunione per valutare la situazione relativa all’accordo. Ha sottolineato il diritto dei governi di stabilire quali Paesi siano sicuri, mentre i giudici possono esaminare i singoli casi.

Infine, Meloni ha commentato l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, affermando che l’accusa riguardava scelte politiche piuttosto che reati. Ha anche smentito voci su un possibile trasferimento di Salvini al Viminale, esprimendo soddisfazione per il lavoro del ministro Piantedosi. Meloni ha concluso la sua visita alla base aerea di Šiauliai per incontrare le truppe italiane nella missione di Baltic Air Policing.