Vertice Migranti: Meloni Guida l’Innovazione in Europa

Il tema della migrazione irregolare è al centro di un vertice appena svoltosi, in cui la premier italiana ha coordinato le discussioni con una dozzina di paesi europei per individuare “soluzioni innovative”. Il meeting ha visto la partecipazione di leader di diverse nazioni come Austria, Grecia, Belgio, Cipro, Lettonia, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Svezia, Ungheria e Germania, rappresentata da Friedrich Merz.

La riunione è stata organizzata prima dell’inizio del Consiglio europeo. Palazzo Chigi ha evidenziato il ruolo significativo di Giorgia Meloni, che ha proposto nuovi “filoni di lavoro” per affrontare il fenomeno migratorio, mentre Ursula von der Leyen ha richiamato le recenti iniziative della Commissione Europea, come il nuovo regolamento sui rimpatri. La presidente della Commissione intende mantenere l’argomento della migrazione come una priorità, mirando a rassicurare Meloni e i consensi della destra europea.

Diversamente, il tema della spesa per la difesa sta creando divisioni interne alla maggioranza, poiché le posizioni variano tra Forza Italia e Lega. Meloni ha dovuto affrontare critiche per aver firmano un aumento della spesa, a dispetto di un’opinione pubblica piuttosto contraria al riarmo. La questione è stata ulteriormente complicata dalle tensioni all’interno del governo, che sono emerse in merito all’emendamento sul terzo mandato per i presidenti di regione, bloccato in commissione al Senato. Questa situazione ha portato a un contrasto tra le diverse forze politiche, confermando che il dibattito su questioni di sicurezza e difesa continua a generare tensioni significative nel panorama politico italiano.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.editorialedomani.it