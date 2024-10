Vertice Meloni-Tajani-Salvini a Bruxelles

Si è svolto un vertice di maggioranza all’hotel Amigo, situato vicino alla Grand Place di Bruxelles. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha cenato con i ministri Antonio Tajani e Raffaele Fitto, che sarà il vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. Durante l’incontro, è stato raggiunto dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini, leader della Lega.

Meloni, Tajani e Salvini si sono incontrati in una saletta riservata dell’hotel, dove alloggiano anche altri leader europei come Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Il giorno successivo, Tajani parteciperà al prevertice del Partito Popolare Europeo (Ppe), di cui è vicepresidente, mentre Salvini sarà presente al prevertice dei Patrioti, un evento storico per la destra europea contemporanea. Prima del Consiglio Europeo, Meloni ha in programma una riunione dedicata al tema delle migrazioni, organizzata in collaborazione con Italia, Danimarca e Olanda.