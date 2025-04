Vertice Meloni-Erdogan a Villa Pamphili

Oggi, a Villa Pamphilj, si è svolto il quarto vertice intergovernativo tra Italia e Turchia, con la partecipazione del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Meloni ha espresso soddisfazione per l’incontro, sottolineando l’importanza della dichiarazione congiunta che rafforza i rapporti tra i due Paesi. Erdoğan ha evidenziato come le relazioni siano cresciute dal primo vertice nel 2008, con un focus sulla sicurezza dell’Europa e del Mediterraneo.

Meloni ha posto l’accento sull’importanza economica della cooperazione, specificando che Italia e Turchia sono ideali partner nel contesto euromediterraneo, con un interscambio commerciale che dovrebbe raggiungere i 40 miliardi di dollari. Ha ricordato che oltre 400 imprese italiane operano in Turchia e che i legami produttivi sono complementari. La presidente ha anche parlato dell’impegno comune nella lotta all’immigrazione irregolare, evidenziando i progressi raggiunti negli anni.

Durante il vertice, i leader hanno discusso anche di crisi geopolitiche, in particolare riguardo alla guerra in Ucraina e alla situazione a Gaza. Erdoğan ha ribadito la sua volontà di contribuire a trovare una soluzione pacifica in Ucraina, mentre Meloni ha sottolineato l’importanza di un cessate il fuoco duraturo per ripristinare la pace.

In tema di infrastrutture, Meloni ha annunciato accordi nel settore delle telecomunicazioni e della cooperazione energetica, con progetti significativi per migliorare la connessione tra Europa, Medio Oriente e Asia. La giornata si è conclusa con attività dedicate al business forum, che ha visto la partecipazione di oltre 500 aziende.