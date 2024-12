Vertice in Lapponia, tavolo Meloni-leader su tema migranti e nodo difesa

Una baita nel villaggio di Saariselkä, in Lapponia finlandese, ha ospitato il summit Nord-Sud, a cui ha partecipato la premier Giorgia Meloni, nonostante i postumi di un’influenza che l’aveva costretta a lasciare il Consiglio europeo. La presidente del Consiglio, con voce debole, ha sottolineato l’importanza della cooperazione tra i paesi del Nord e del Sud in relazione agli attuali problemi di sicurezza in Europa, ringraziando il primo ministro finlandese Petteri Orpo per l’organizzazione dell’incontro. Meloni ha citato temi chiave come la gestione dei migranti e la sicurezza, evidenziando la necessità di affrontare le minacce ibride e le conflittualità crescenti.

Durante il summit, che ha visto la partecipazione anche dei leader di Grecia e Svezia e dell’alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, sono state due le sessioni di lavoro: una sul contesto di sicurezza europeo e l’altra sul fenomeno migratorio, molto sentito dalla Meloni. L’Italia ha insistito sulla dimensione esterna del fenomeno migratorio e sulla necessità di stabilire partnership con i Paesi del Nord Africa. Meloni ha inoltre sollecitato l’adozione di una direttiva europea sui rimpatri e una lista di Paesi sicuri entro il 2025.

La novità del summit riguarda la composizione dei partecipanti: due Paesi del Nord Europa, tradizionalmente in disaccordo con l’Italia su molte questioni, e due nazioni mediterranee, Italia e Grecia. Meloni ha parlato della difesa dei confini in relazione alla crisi migratoria, mentre il premier finlandese ha espresso preoccupazione per la Russia, dato il lungo confine tra Finlandia e Russia. Orpo ha notato che entrambi i Paesi sono “terre di confine” e devono cooperare per affrontare le problematiche di sicurezza.

Il dibattito ha toccato anche le spese per la difesa, in risposta alle richieste degli Stati Uniti di aumentare la spesa al 2% del PIL. I leader concordano sulla necessità di trovare modi per aumentare i finanziamenti senza compromettere i bilanci nazionali. Mitsotakis ha affermato che è necessario aumentare le risorse per la difesa collettiva, mentre il premier svedese ha elogiato gli sforzi della Meloni. Nella parte sociale del vertice, i leader hanno avuto l’opportunità di immergersi nella cultura lappone, ma Meloni ha scelto di non partecipare per preservare le energie per il giorno successivo.