Vertice in Alaska: tensioni europee e spiragli di pace per l’Ucraina

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha commentato l’incontro tra Trump e Putin in Alaska, parlando di «spiragli di pace» ma mantenendo una linea dura in accordo con gli altri leader europei. In attesa di un comunicato ufficiale che conferma la posizione dell’Unione Europea sulle sanzioni e il sostegno a Kiev, Meloni ha espresso su social la speranza di un dialogo per la pace in Ucraina, sottolineando il ruolo dell’Italia tra gli alleati occidentali.

Nonostante il messaggio ottimista sui social, di fronte ai leader europei la premier ha ribadito un approccio fermo, cercando di non irritare gli Stati Uniti e mantenendo buone relazioni con Bruxelles. Ha anche rivendicato l’idea italiana di sicurezza per l’Ucraina, mentre il vicepremier Tajani ha proposto Roma come sede di un incontro trilaterale.

Il summit non ha prodotto risultati concreti, come un cessate il fuoco richiesto dall’UE, evidenziando la distanza tra Trump e gli interessi europei. Matteo Salvini, vice-premier, ha sostenuto ogni passo verso la pace, ma l’opposizione ha giudicato il vertice un fallimento. Carlo Calenda ha criticato la sottomissione di Trump a Putin, mentre Riccardo Magi ha parlato dell’erosione del diritto internazionale.

Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinquestelle, ha criticato la strategia militare dell’UE, sostenendo che l’Europa ha fallito nel suo ruolo. Dall’altro lato, Elly Schlein del PD ha sottolineato la necessità di un ruolo attivo dell’UE nei negoziati e ha criticato l’atteggiamento trionfalistico del governo. Ha affermato che non si può negoziare senza la presenza dell’Ucraina e dell’Unione Europea, richiedendo una posizione unitaria.