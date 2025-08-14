Vertice Cruciale in Alaska: Putin e Trump a Rischio di Pace

Domani si svolgerà un importante vertice tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in Alaska. L’incontro avrà inizio alle 22:30 ora di Mosca (21:30 in Italia) e prevede un colloquio faccia a faccia, accompagnato da interpreti. Al termine, i due leader terranno una conferenza stampa congiunta. Insieme a Putin ci saranno due consiglieri e tre ministri russi.

Nel frattempo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato il primo ministro britannico Keir Starmer a Downing Street, dove entrambi hanno espresso che il vertice di domani rappresenta una reale opportunità di progresso verso la pace nell’ottica del conflitto russo-ucraino, a condizione che Putin dimostri di essere sincero nel cercare una soluzione pacifica.

In un contesto di crescente tensione, il ministro della Difesa russo ha annunciato uno scambio di 84 prigionieri di guerra con le forze ucraine, mediato dagli Emirati Arabi Uniti. Inoltre, è stata riportata la notizia di attacchi russi che hanno causato diverse vittime in Ucraina, evidenziando la gravità della situazione sul campo.

Il segretario al Tesoro americano ha inoltre dichiarato di non essere certo se Putin accetterà un cessate il fuoco, accennando all’apertura di un possibile “secondo round” di colloqui tra le due superpotenze. La comunità internazionale sta monitorando queste dinamiche, con l’Unione Europea che intende mantenere la pressione su Mosca con le sanzioni, ritenendole efficaci.