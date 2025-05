Vertice CPE a Tirana: Meloni e le nuove sfide europee

Oggi si tiene a Tirana, capitale dell’Albania, il sesto vertice della Comunità Politica Europea, che riunisce 47 leader europei nella piazza Skanderbeg. Al centro dei colloqui ci sono la guerra in Ucraina e la partecipazione del presidente Volodymyr Zelensky. Tra i temi principali figurano sicurezza, migrazioni e l’allargamento dell’Unione Europea.

Il primo ministro albanese Edi Rama accoglie le delegazioni, tra cui il premier olandese Dick Schoof, il premier spagnolo Pedro Sanchez e l’alto rappresentante dell’UE per gli Affari esteri, Kaja Kallas. La piazza ospita anche una performance di danzatori in abiti tradizionali albanesi.

La premier italiana Giorgia Meloni parteciperà all’incontro e avrà un incontro bilaterale con Rama per discutere un protocollo migratorio tra Italia e Albania. Questo accordo prevede la gestione di centri per migranti in Albania. Meloni sottolineerà anche il supporto dell’Italia per il percorso europeo dell’Albania, puntando a chiudere i negoziati entro il 2027 e facilitare l’ingresso di Tirana nell’Unione Europea entro il 2030.

